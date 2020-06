Se esse fosse um livro no qual contássemos todas as mudanças que aconteceram nos últimos três meses e que marcarão para sempre a história da humanidade recente, esse capítulo poderia se chamar "Nós avisamos". Sim, o Sindec-POA sempre se posicionou prezando pela vida ante a economia; deixando claro que considerava a retomada das atividades uma atitude precipitada, indo na contramão de ações eficazes no combate à pandemia da Covid-19. Quando decretada a quarentena, a situação estava sob controle. Após a flexibilização das medidas restritivas, a prefeitura, irresponsavelmente, passou um recado equivocado para a população: o de que estava tudo bem. A vida dos porto-alegrenses voltou ao normal. O trânsito engarrafou novamente, os shoppings lotaram, os parques se encheram de vida nos fins de semana, e o chimarrão voltou a ser compartilhado na beira do Guaíba. O problema é que não está tudo bem.