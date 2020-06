Comprando com segurança na Web

O comércio eletrônico deixou de ser apenas uma realidade presente entre nós nos últimos anos, para assumir lugar consolidado de destaque e importância para a manutenção da economia mundial, nestes tempos de isolamento social e pandemia. Com o e-commerce, registra-se o crescimento vertical nos canais de vendas em diversas áreas de mercado. Ficam aquecidas desde as encomendas de lanches, refeições ou serviços pelas redes sociais, até a compra em plataformas de vendas especializadas em roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, carros ou o que mais a imaginação permitir.

Em datas emblemáticas como o 12 de junho, Dia dos Namorados, este cenário ganha ainda mais força, trazendo consigo vantagens e perigos para os quais precisamos estar atentos. A observação de aspectos fundamentais de segurança, é essencial para uma boa experiência nas compras realizadas na web.

Nesta direção, é eficaz assumir uma postura proativa na adoção de condutas seguras nas compras on-line. Uma atitude que faz a diferença nas redes sociais mais comuns, como Facebook e WhatsApp, é sempre dar preferência para páginas, perfis, grupos e contatos virtuais de empresas e profissionais reconhecidamente sérios ou indicados por pessoas de nossa confiança. Encomendar um lanche ou um serviço requer o nosso conhecimento prévio de quem está atrás do link, garantindo assim a seriedade de quem oferece um produto ou serviço.

Nas plataformas de vendas, além das medidas que já vimos, também dispomos de ferramentas que nos auxiliam em nossos esforços pelas compras ou contratações seguras. Os selos digitais são exemplos disso. Trata-se de certificados que garantem e validam a segurança do site que o possui. Estes selos são exibidos nas páginas com fácil acesso e verificação a partir de um clique. Em destaque estão selos como o Ebit, o Site Blindado e, mais recentemente, o Black Friday Legal.

O selo Ebit acompanha a experiência do cliente nas várias etapas da compra on-line. Se faz presente desde o início da compra certificando as melhores lojas e classificando por categorias, bronze, prata, ouro e diamante, indo até a conclusão da compra, questionando o consumidor sobre seu nível de satisfação com cada loja.

O Site Blindado é um selo que permite a identificação de vulnerabilidades que possibilitem ataques e invasões. Promove de forma robusta a proteção dos dados informados pelos consumidores, blindando contra infecções por malwares e gerando diagnósticos indicando possíveis problemas. Este selo está presente em empresas como Submarino, Americanas, Polishop, entre outras.

No selo Black Friday Legal temos uma iniciativa recente ligada às já tradicionais liquidações das sextas-feiras. Este selo é referendado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, certificando que a empresa aderiu ao Código de Ética da entidade, assumindo compromisso com boas práticas do e-commerce.

Contamos, ainda, com tecnologias como os protocolos TLS ou SSL onde os dados da compra são resguardados por meio de criptografia, garantindo que as mesmas permaneçam privadas, sendo percebidos nos sites pelo popular cadeado no campo de digitação de endereço no navegador. Ou os sistemas de antifraude onde os dados dos consumidores são validados para comprovar a legitimidade dos mesmos, utilizando geolocalização, código de segurança dos cartões, perfil do cliente, entre outros.

Trata-se de um mundo novo com necessidades antigas. A web surge como um campo vasto e próspero para o futuro das relações comerciais. Mas, exige os mesmos cuidados e cautelas que o comércio fora dela necessita. O e-commerce realizado com responsabilidade, seriedade e segurança, pode representar inúmeras oportunidades para todos.

Professor de Computação do Senac Tramandaí