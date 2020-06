Sanchotene Felice, um senhor prefeito

Olhem! Lá está ele, ainda criança. Dá para se ver: conversa, na calçada, com seus vizinhos Tereza, Demétrio, Alba e Beatriz e sua prima Izabel. Agora está sendo chamado por seus pais Pedro e Marília - duas personalidades humanas que transbordam de generosidade. (O apelido familiar da criança, e para os seus amigos, era Totô). Seus pais, serenos, pedem que ele volte; é hora de almoço. Ele antes conta uma história para seus amigos, aos quais convidara para um circo infantil, que está organizando.

Olhem! Lá está ele, agora adolescente. Está lendo. Além disso, jogando bolita, pião, colecionando e trocando figurinhas esportivas - e não perde jogos de bola com amigos residentes num certo e lendário lugar denominado "Coxilha dos Loucos" (é onde está, hoje, a hidráulica). No seu gramado estão o Severo, o Lauro, o Ney, o Yéca, o João, o Mico, o Cartola e os Miranda. Agora está chegando um grande amigo: o Manoel. Vejam: o adolescente anda numa bicicleta de corrida. Numa outra cena, agora mesmo está chegando à cidade, um delegado de polícia novo que - sem conhecer as "instituições locais", de cara, proibiu o desfile (carreata) do lendário Ivo Rodrigues, e suas "gurias". Os estudantes recorrem da decisão falando com o delegado. Totô os lidera. O delegado volta atrás. O desfile está começando. Na comissão de frente vêm os estudantes - mas todos cantando a Marselhesa francesa, em pleno Carnaval da cidade!

Olhem! Lá está ele, agora moço. Está tocando piano para os passageiros de uma linha nacional de navegação litorânea, para o quê fora contratado. Agora o jovem está estudando Economia e Sociologia. Está lecionando na Ufrgs e Pucrs - ocasião em que conheceu sua inteligente companheira Elizabete. Depois, está presidindo a Febem (atual Fase). Observem, ainda, agora é deputado estadual, com destacada atuação, e secretário de Estado.

Olhem! Lá está ele, agora prefeito de Uruguaiana. Nas ruas, há máquinas, drenagem, asfalto, restauração de prédios históricos, centros esportivos, alimentação comunitária. De mais a mais, vejam que há o chamado efeito-demonstração (conceito de Economia): lojas comerciais e residências, observando que a cidade foi se transformando, foram renovando suas aparências - algo assim ocorreu na gestão do prefeito Giuliani de New York City.

Lembrem! José Francisco Sanchotene Felice transformou a cidade de Uruguaiana. Multiplicou suas imagens, numa visão alucinada, como quem tivesse penetrado nos espelhos do universo labiríntico do genial Jorge Luís Borges - com mesma e afiada paixão pela polêmica.

Economista, ex-prefeito de Porto Alegre (PP)