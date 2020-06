Ignorem o prefeito

Mais uma decisão errada e equivocada do prefeito Nelson Marchezan. Ao propor o projeto de pedágio urbano para a realidade do Centro da nossa Capital, inspirado em grandes metrópoles como Londres, Singapura e Nova Iorque, o prefeito parece ignorar o contexto e desconhecer a realidade do Centro de Porto Alegre. Será que o Marchezan tem saído pouco da prefeitura para saber a verdadeira realidade do nosso Centro? O problema a ser resolvido é a insustentabilidade financeira do atual modelo de transporte público da Capital, que já vinha definhando há anos. Com a pandemia, caiu ainda mais a demanda. Se o comércio e todas atividades econômicas têm de se reinventarem, por que o transporte não deve fazer o mesmo?

A proposta do prefeito é sangrar ainda mais os pagadores de impostos porto- alegrenses depois de aprovar o aumento do IPTU no final de 2019, para sustentar a ineficiência do atual sistema público de transporte, criando pedágio urbano e taxando aplicativos. Criar subsídios cruzados não é a solução para o atual problema e, para piorar, penalizam especialmente os mais pobres, ao deixar mais caras as viagens por aplicativo ou com veículo próprio para o Centro.

O único caminho possível deve ser repensar o atual modelo de transporte da Capital, dando mais liberdade para os cidadãos escolherem seu meio de transporte. Por exemplo, hoje é proibida a circulação de vans na Capital. Além disso, as empresas de ônibus possuem o monopólio de linhas, contratos extremamente engessados que não conseguem se adaptar às demandas dos passageiros ou da realidade do mercado.

Com essa proposta de pedágio urbano para o Centro de Porto Alegre, o comércio será especialmente atingido e perderá ainda mais movimento, que já sofre nesse momento de crise. Nelson Marchezan Júnior parece não saber que não temos engarrafamentos, ele não quer resolver o problema do transporte e ainda quer quebrar os comerciantes que restaram, depois de nos ter obrigado a permanecermos fechados por quase dois meses.

Comerciante do Centro de Porto Alegre