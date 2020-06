Cultivando habilidades na pandemia

Não é novidade que tivemos que nos reinventar em função da pandemia. A rotina mudou afetando a nossa forma de trabalhar e socializar, alterando abruptamente a forma como vivemos.

Diante da crise, podemos melhorar ou adquirir algumas habilidades que se fazem necessárias neste momento de mudança. São elas: Empatia: literalmente colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes não sabemos o que as outras pessoas estão passando, então ouvir e ajudar é mais salutar do que simplesmente fazer de conta que não é com a gente. Exercer um olhar mais empático ajuda na construção de uma sociedade mais justa e pacífica neste momento de transição.

É hora de exercitarmos esta competência. Influência: é o ato de inspirar. Os líderes têm papel fundamental neste cenário em que vivemos, e com muitas empresas adotando o home office, se o gestor não tiver influência sobre o seu grupo, será difícil conseguir um bom engajamento e produtividade por parte de seus liderados. O líder que inspira, consegue impulsionar seu time a alcançar os melhores resultados. Criatividade: o mundo já é competitivo ao natural, e agora a concorrência está ainda mais acirrada. É preciso inovar, criar novas formas de fazer as coisas e explorar novos caminhos, trazendo algo novo à realidade.

Comunicação: esta habilidade é peça chave em qualquer esfera, quando bem trabalhada a comunicação ajuda na integração, promovendo sinergia entre as partes. Se habitualmente a comunicação pode acabar não sendo assertiva quando estamos dentro da empresa, imagina fora dela, cada um em sua casa. Se comunicar fazendo conexões eficientes e passando informações claras integram uma ferramenta estratégica, seja no ambiente profissional ou pessoal.

Disciplina: estabelecer ordem no dia a dia é essencial, seja para trabalhar em casa ou organizar sua rotina pessoal. Em tempo de isolamento, as demandas profissionais acabam se misturando com os afazeres do lar, então cuidado para não procrastinar tarefas importantes, deixando de cumprir prazos. Humanidade: diante da realidade que nos assola, infelizmente, vemos descaso por parte de alguns com este vírus que nos atinge. Esta situação deve ser um momento de aprendizado – que nos tornemos mais benevolentes com nossos semelhantes e que possamos sair mais fortes desta experiência, conservando a mente sã e também na torcida de que logo vai passar!

Formada em Gestão de Recursos Humanos