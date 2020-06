Dificuldades online

Não é novidade que a pandemia do coronavírus trouxe mudanças drásticas em nossas rotinas. E não foi diferente na forma de repassar e ensinar as aulas aos estudantes do Rio Grande do Sul.

Infelizmente, o que essa nova realidade causou foi uma maior discrepância e um distanciamento no nível de ensino dos alunos das redes públicas e particulares. Tal fato ocorre porque, nas redes municipais e estaduais o que se vê é uma grande dificuldade dos alunos de terem acesso a esses ensinamentos em formatos online. Como sabemos, esses estudantes necessitam de um aparelho celular ou um computador e um bom acesso a Internet o que, foge da realidade da grande maioria. Se não bastasse, temos como agravante a instabilidade do sistema, a dificuldade em utilizar a plataforma sugerida e, da própria conexão com a Internet, que fica a cargo dos estudantes.

Pais e os próprios alunos tem se queixado, inclusive, da forma como os ensinamentos e as matérias têm sido passadas, pois, na maioria das vezes é revisão do já estudado e não conteúdos novos e, a impressão que todos têm é de que estão desaprendendo, ou seja, estão decaindo de nível escolar. Além disso, os temas apresentados são fáceis, voltados para alunos de séries inferiores, ou seja, em pouco agregam algum conhecimento, causando uma defasagem escolar e de aprendizado.

É responsabilidade dos municípios e do estado oferecer Internet gratuita e acessível para todos, pois a atual discrepância das aulas ministradas virtualmente só tem aumentado às diferenças sociais, o que gera uma grande preocupação.

Enquanto isso não vem, uma das soluções que podem ser estudadas para serem colocadas em prática, seria o estado ou o município doar aos estudantes que mais precisam equipamentos e um acesso mínimo à internet, para que consigam acompanhar as aulas online, assim, não ficarão tão defasados e não serão tão prejudicados no aprendizado! E, mesmo que essa ideia venha a onerar ainda mais a máquina pública, temos que levar em consideração que o ensino público é obrigação governamental, portanto, nesse período de isolamento social os nossos governantes devem, sim, pensar na classe desfavorecida, que mais precisa de auxílio durante a pandemia e em todos os momentos!

A Covid-19 vai reverter valores e mudar hábitos. Fica o recado para pensarmos em alterações profundas, em transformações que moldem o nosso redor, começando com a Internet gratuita e acessível para todos. O compromisso social aumentou e que daqui para frente será necessário governar mais. Lamentavelmente, não estamos preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. Na área social e na saúde, e muito menos na comunicação digital.

Advogado