A instabilidade política e os prejuízos ao País

O País vinha se recuperando lentamente nos últimos anos de uma crise econômica, que voltou com força como efeito das medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus.

Assim, além de uma crise econômica, também atravessamos uma crise de saúde pública. Além disso, os conflitos que se observam no País nos levam ainda a uma crise política, que se torna ainda mais prejudicial neste momento. Tudo o que precisamos é de estabilidade. E o quanto antes, melhor.

A expectativa em torno da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril acabou não confirmando, não claramente, intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, acusação do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça.

Essa é a manifestação da maioria dos advogados e juristas que se pronunciaram até agora. O que ficou evidente foi a perplexidade sobre palavrões, pronunciamentos e acusações genéricas que apenas demonstram opiniões pessoais, sem valor jurídico, como esperava ter a defesa de Sérgio Moro. Tanto foi esta a percepção geral que juros e dólar tiveram queda no País nesta segunda-feira.

Relevante do ponto de vista político-institucional, quanto à comprovação de crime de responsabilidade ou penal, sobre a hipótese de cometimento de infração, é que se apurem provas no sentido de se poder ratificar aquelas falas do presidente.

A exposição pública do vídeo demonstrou que alguns ministros precisam de compromisso com a liturgia do cargo que ocupam, evitando manifestações com linguajar chulo e sem fundamento jurídico, apenas rompantes raivosos contra órgãos da Justiça e apelando para metáforas quanto ao desmatamento.

O presidente manifestou desejo de interferir na atuação de órgãos para obtenção de informações oriundas da Polícia Federal, mas não é possível presumir que o tenha feito para prejudicar trabalhos de investigação.

O importante agora é restabelecer a serenidade e a pacificação entre Poderes. Uma crise política sempre é negativa. Nas atuais circunstâncias, torna-se ainda mais danosa para todo o País.

Importa, a partir dessa reunião que tantas versões alimentou mas que, de fato, pouco produziu, é que o Brasil consiga se estruturar melhor no governo federal para enfrentar a Covid-19 e, mais além, recolocar a economia de volta para que uma catástrofe financeira nos entes da Federação não se consuma, conforme previsto por muitos economistas. É o que os brasileiros querem.