Frases para segunda-feira

"Retirei do texto o artigo que acabava com a exigência de registro profissional para jornalistas, publicitários, radialistas, químicos, arquivistas, guardador e lavador de veículo, entre outros. As categorias que estavam abrangidas pelo artigo 51 estão com seus registros restabelecidos no Ministério do Trabalho." Christino Aureo (PP-RJ), deputado federal, relator da Medida Provisória nº 905/2019, responsável pelo Programa Verde Amarelo.

"O presidente do Brasil é um grande amigo meu. Bolsonaro segue o que chamamos de Make Brazil Great Again (Fazer o Brasil Grande de Novo). Isso foi exatamente o que ele seguiu." Donald Trump, presidente dos EUA.

"Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias. Por mais de 50 anos, sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor." Regina Duarte, que assumiu a Secretaria Especial de Cultura do governo federal.

"Nego o pedido de Suzane von Richthofen para cursar faculdade em Campos do Jordão. A instituição que a detenta pretendia frequentar fica em comarca diferente daquela em que cumpre a pena." Wânia Regina Gonçalves da Cunha, juíza da Vara de Execuções Criminais.