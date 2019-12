Cabelos negros: minha pena não tem pena nem perdoa

Cabelo vem lá de dentro/Cabelo é como pensamento. Quem pensa que cabelo é mato/Quem pensa que cabelo é pasto. Cabelo com orgulho é crina/Cilindros de espessura fina. Cabelo quer ficar para cima (Jorge Bem Jor e Arnaldo Antunes). Em meados dos anos 70, era estudante universitário da Faculdade de Direito da Ufrgs. Tinha 22 anos. Integrava a equipe de futebol de salão. A camiseta era do Botafogo. Na cabeça o pensamento: O Bota é Fogo, o resto é cinza. No momento da fotografia ergui o braço esquerdo com punho fechado, imitando os Panteras Negras dos Estados Unidos, já que usava cabelo Black Power. Meus colegas de equipe fizeram o mesmo. Os penteados afros sempre foram expressão de liberdade.

Na quadra daqueles verdes anos, participei de concurso para apresentador de programa de televisão. Fui recusado apesar de ter reconhecido que fora bem no teste. Anos depois soube que o fator da recusa se deu por meu cabelo ser grande demais. Ainda usava o Black, mas sequer me consultaram se admitia modificar o corte de cabelo. Fosse não negro e de “cabelo bom” estava empregado.

Ainda hoje alguns preconceituosos rotulam o cabelo negro de pixaim, horroroso, feio e rebelde. Para estes lembro versos do samba-enredo do Salgueiro de 1983- Traços e Troços: A minha pena não tem pena nem perdoa. Meus olhos cansados brilham ao ver mulheres negras com suas vistosas e vastas cabeleiras, belos cachos, prad locks e twists. Tenho vontade pará-las e de cumprimentá-las dizendo que a ética a nicômaco de Aristóteles concerne que a virtude se encontra no justo meio entre os extremos e educados pelo saudável hábito no seu exercício. Como ficam mais bonitas. É o empoderamento despertando consciência e abandono definitivo de químicas agressivas, alisamentos e chapinhas. Empresas de cosméticos que não atentarem a esta faixa nobre do mercado, fecharão. O cabelo natural tem o condão de liberdade e novo olhar no quesito beleza chamando atenção para o interior destas mentes brilhantes. Como diz o verso aí no alto. Cabelo vem lá de dentro/Cabelo é como pensamento/Quem pensa que cabelo é mato/Quem pensa que cabelo é pasto.

Em todo mundo as mulheres estão no eixo: igualdade legal, diferenças reais, preconceitos, discriminação, violência. Vencer padrões culturais não é fácil. No decorrer de minha carreira, que já vem de longe, testemunhei que quando a vítima é mulher, até nos crimes sexuais, argumentos que nunca deveriam ser usados vem à tona.

Advogado, escritor e psicanalista