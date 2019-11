FRASES E PERSONAGENS

"Faremos uma Parceria Público-Privada (PPP) na iluminação pública de Pelotas, modernizando todos os pontos da cidade com tecnologia LED. Vamos tornar Pelotas mais segura reduzindo a criminalidade. No Calçadão, onde a LED já foi instalada, as lojas ficam abertas até mais tarde, com mais gente circulando." Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita de Pelotas.

"Não há mais espaço para AI-5 no Brasil. Hoje, só cabe o que está na Constituição. Para casos extremos que por acaso possam acontecer, como no Chile, a nossa Constituição é clara e prevê Estado de Defesa e Estado de Sítio, que poderiam ser decretados pelo presidente, mas isso precisaria de aval do Congresso." General Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar.

"Elogio a forma como o governo municipal traz questões do déficit, que será de R$ 337 milhões em 2020. É claro e transparente que estamos correndo atrás do prejuízo. Embora pareçam grandes, os investimentos previstos de R$ 573 milhões para 2020 são muito pequenos, significando 7% de cada real arrecadado de imposto, com 46 centavos deste mesmo real para despesas correntes. Há claro desequilíbrio no orçamento." Felipe Camozzato (Novo), vereador.