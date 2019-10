Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Amor-próprio não é egoísmo. O Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente neste mês, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, está chamando a atenção das mulheres para que reconheçam que o cuidado com o corpo é uma das melhores formas de prevenir-se de doenças.

Além de propagar dados preventivos, as ações desenvolvidas buscam garantir atendimento médico e o suporte emocional às mulheres. Um tratamento de qualidade, nesses casos, pode ser determinante para que elas enfrentem o medo da morte e superem a grande influência que esse diagnóstico tem em sua autoestima.

Segundo tipo de câncer que mais acomete brasileiras, a doença representa em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. No Brasil, os prognósticos para 2019 são alarmantes: estima-se que 59.700 casos novos de câncer de mama devem ser diagnosticados, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres.

A geração atual de mulheres se desenvolveu profissionalmente, conquistou o mercado de trabalho, a igualdade de direitos e não depende financeiramente do marido. Mas a rotina de compromissos, muitas vezes, faz com que elas abram mão do cuidado pessoal para conseguir fechar a conta trabalho, filhos e marido, que pode se tornar mais pesada se envolver doença.

Tão importante quanto ser bem-sucedida é estar em dia com o próprio corpo. Realizar o autoexame para detectar alterações nas mamas e procurar atendimento médico ao perceber qualquer sintoma aumenta as chances de cura em até 95%, além de ser a melhor forma de evitar que a doença se espalhe.

Mulheres com mais de 40 anos devem fazer o exame clínico uma vez por ano. Entre 50 e 69 anos recomenda-se o exame a cada dois anos. O mês de conscientização está acabando, mas a responsabilidade com o próprio corpo permanece. Prevenir é um ato de amor e cuidar da sua saúde é um gesto de respeito à vida.

