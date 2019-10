Educação para a competição ou a solidariedade?

Questiono o ensino que prioriza a competição em detrimento ao exercício da solidariedade, empatia e trabalho de equipe.

O dia a dia é a maior escola sobre "seleção natural" no sistema em que vivemos, cujas coordenadas arbitrárias nos rendem o obtuso e obscuro caminho da máxima: "levar vantagem em tudo". A escola não deve reproduzir esse modelo, mas trabalhar em perspectiva, ou seja, "ver entre as coisas". Abrir-se à sensibilidade da valorização do esforço, da participação sem a gradiente do melhor ao pior, do vencedor ao perdedor. Ou quem merece exposição, visualização e likes; ou quem deve entrar no modo soneca.

Que futuro cidadão se formará com estudantes desta forma moldados? (O verbo "moldar" já contém em si o intrínseco sentido contrário à pedagogia libertadora).

Onde estará o incentivo na construção de um ser pensante e questionador, disposto a contribuir com a sociedade ao invés de procurar ser o mais popular? O quão vazia será a geração preocupada apenas com seu próprio sucesso?

Todas minhas conquistas são fruto de algo que a disputa desconhece: ajuda de terceiros, companheirismo, orientação gratuita, amizade. Exemplo recente é o carinho que recebi ao iniciar o trabalho textual de Preparação de Originais.

É ilusão pensar que a vitória nos pertence; em cada conquista há pelo menos mais um par de mãos; outro pensamento; um ou dois conselhos; incentivos, e até o que não queríamos ouvir. Dividir nossos troféus é honrado.

Por uma educação que amplie verdadeiros valores, aqueles de que carecemos como seres humanos. Valores que iniciam na família e devem ser ampliados, pois são alicerce, parede construída e solução.

