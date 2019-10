As cinco virtudes do cooperativismo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em tempos nos quais as acirradas disputas ideológicas andam em alta, convém lembrar um movimento econômico que reforça a participação das pessoas, e não do capital.

Podemos afirmar que o modelo econômico do cooperativismo é de centro, tendo ao seu lado o socialismo e o capitalismo. Deste, preserva a autonomia e a liberdade de produzir bens e serviços, sem o comando do Estado. Daquele, preserva a igualdade.

Temos, enquanto cooperativas, um forte vínculo com as comunidades nas quais estamos inseridos.

O desenvolvimento local é a nossa marca, e participamos ativamente do dia a dia de nossa gente.

As cooperativas fixam raízes nas comunidades e não lhes tiram os investimentos ali plantados.

Se há riqueza gerada, essa é redistribuída aos seus munícipes e associados das regiões vizinhas.

Não ocorre evasão de divisas, nem colonialismo. Crescemos mutuamente.

A fixação do homem ao campo se dá via commodities e agroindústrias cooperativas.

A agroindústria gera mais riquezas, pois agrega renda e mão de obra.

Como exige matérias-primas (frango, suíno, leite, uva, grãos), demanda muito manejo no campo e assegura mão de obra nas propriedades rurais.

Ademais, as instalações agroindustriais criam empregos em muitas regiões do nosso Estado.

É o caso do Vale do Taquari, por exemplo, que melhora as condições de vida de seus habitantes, pois ocorre uma forte agregação de renda, algo comprovado sempre.

As cooperativas privilegiam o capital social. Ou seja, o investimento versus o capital especulativo.

O capital é meio de produção e, nas cooperativas, presta serviço para alavancar a produção e o trabalho.

Quem afasta do capital o fator especulativo são dois princípios cooperativos: os juros legais e o voto unipessoal. Dessa maneira, o capital está "domado" pelo trabalho e a serviço deste, e se torna "capital social".

As sobras geradas pelas cooperativas são devolvidas aos sócios.

Em duas maneira: em forma de investimento no negócio ou depositado em sua conta-corrente.

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS