Tributo a Marielle e Anderson

Existe uma história do povo negro, sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro(Januário Garcia, fotágrafo)

A procuradora Raquel Dodge ao se despedir voltou a tentar chamar a atenção sobre a morte de Marielle Franco (1979-2018) e Anderson Gomes. Não é possível que decorridos 1 ano e 6 meses o bárbaro assassinato, ainda não tenha sido solucionado, em que pese à avançada da tecnologia investigativa à disposição no País. Fui professor em instituição de formação de policiais e sei que em poucos minutos imagens são preservadas sim, no caso o retardo foi prejudicial, mas os locais dos fatos falam nas investigações. Embora o povo negro do Rio de Janeiro de forma silenciosa e pacífica deu exemplo ao mundo elegendo quatro da equipe da Marielle a deputadas para seguirem na luta é preciso muito mais em termos de mobilização em próximas eleições. Como diria Alceu Collares - teu voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão!. Precisamos de respostas firmes ao descaso das autoridades que deveriam ter concluído as investigações e encaminhado os acusados a julgamento justo e perfeito. Lembro-me dos versos eternizados em canção do injustiçado Wilson Simonal (1961-197l) e Ronaldo Bôscoli (1928-1994- bisneto da aguerrida e talentosa compositora Chiquinha Gonzaga) no Tributo a Martin Luther King: Sim, sou negro de cor. Meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais. Que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Para lutar com sangue ou não. Com uma canção também se luta irmão. Ouvir minha voz, lutar por nós. Luta negra demais é lutar pela paz. Luta negra demais para sermos iguais.

Os negros são maioria no Brasil. Logo, como diz a canção, cada negro que for, mais um negro virá. Pensam alguns que os tiros mataram Marielle e Anderson. Só esqueceram que ela é imortal. Aliás, todos os negros que lutam por causas justas o são. A luz resplandece nas trevas e estas não prevalecerão contra elas. Porque: o que se dá com amor não tem preço. Tem valor. (Mia Couto). Cada espaço conquistado pelo amor é perdido pelo ódio.

Quem dá amor enriquece mais que quem recebe. Orar é abrir a boca da alma (Joana de Angelis). Orar é igual arar o sol da alma.

Advogado criminalista e escritor