Mulher também é covarde

Há muito que a mulher em discurso e proselitismo se apresenta como alguém mais que humana. Perdoem os que pensam diferentemente, mas não é nada disso. Diga o que bem entender a mulher, o que quer que seja, mas nunca poderá fugir da condição que desfruta de ser humana tanto quanto os homens. Aliás, é ela, tendo recebido essa condição da Criação, que concebe o homem com a outra parte advinda dos homens. E aqui a pergunta que nenhuma responde ou tentou responder: Se é ela que concebe e cria, por que não cria homens que sirvam para as mulheres? E por criar entenda-se formar, educar e, depois disso feito, ensinar com o auxílio das escolas. E formar é moldar o temperamento para formar o caráter. E educar é fornecer elementos essenciais para a plena compreensão da vida para o ser que se está a formar. E aqui certamente com o mesmo empenho do pai, mas não necessariamente, pois conheço indivíduos que do pai tiveram apenas o imprescindível sêmen da geração e são bons homens. Ou por que já eram assim ao nascer ou por que a mulher os formou assim.