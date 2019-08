Problemas amazônicos

Isso vem de longe, é possível que desde os governos militares que a Amazônia Legal vem sido invadida por estrangeiros, piratas, ONGs, empresas mineradoras e exploradoras da biodiversidade. É de se perguntar o que fizeram os governos anteriores? Por que não impediram que colonos sem terra, madeireiras ilegais e até governos travestidos de boas ações se fixassem e lá colocaram “aparelhos“, equipamentos e pessoal qualificado para darem coberturas científicas e indutivas aos povos indígenas abandonados, e que hoje diplomaticamente representam o Brasil junto aos organismos e governos Europeus? Na falta de uma diplomacia de governo organizado, honesto e patriota, índios – artistas – imprensa marron e contrabandistas se aproveitaram e passaram a montar seus quartéis avançados Amazônia adentro e principalmente próximos a estradas abandonadas e cidades dominadas pelo socialismo populista. Ali montaram o que hoje eclodiu junto aos interesses de países com conflitos internos; fazendeiros, madeireiras, mineradores; MST; parte da Igreja e bandidos; uma explosão de incêndios para uma ocupação fulminante. Até com ata e regulamentos de quem é quem na nova ordem amazônica. Agora, com as redes sociais a favor dos ilícitos, hackers, vazamentos de informações alimentadas por fakes virou um circo dos horrores.

É chumbo de todo lado, e o governo atual, que tem centenas e milhares de problemas para resolver, inclusive satisfazer a volúpia e a ganância do Congresso em dividir a paternidade nas reformas. visando satisfazer suas bases eleitorais acima dos interesses nacionais. Parece que a turma do Bolsonaro está perdendo o controle e a confiança do Brasil que o elegeu. A guerra de informações de parte da imprensa, insatisfeita com os cortes de publicidade, de patrocínios e subsídios "viciados e mal utilizados“ que quer de volta a baderna, a corrupção e a destruição da família brasileira, para reinarem sem oposição e freio na escalada em direção ao caos, ao socialismo e ao capitalismo selvagem. Querem entregar a Amazônia. Falta pouco, lamentavelmente.

