A realidade dos idosos diante das mudanças previdenciárias

O País vem propondo muitas mudanças, algumas necessárias, para a Nação. Dentro delas, os idosos não estão recebendo a devida atenção. Pelo Estatuto, são idosos as pessoas a partir de 60 anos de idade. A legislação prevê algumas “perfumarias”, como meia entrada em cinemas, filas preferenciais, estacionamentos, e outros ditos “benefícios”. Na verdade, o Estatuto do Idoso não contempla as reais necessidades das pessoas dessa faixa etária. Por exemplo, não há qualquer previsão de obrigatoriedade de descontos na aquisição de medicamentos, e os planos de saúde, após se atingir determinada idade, praticamente dobram seu valor, fazendo com que a maioria dos idosos desistam desse tipo de assistência. O principal problema está política de tratamento dos idosos em geral na profundidade que o tema requer. Mas a maior dificuldade ainda está na aposentadoria, frente à PEC da Previdência, que prevê uma idade bem mais alta do que o Estatuto, além de um acréscimo no tempo de contribuição.