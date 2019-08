Em tempos de mercado desaquecido ou crise como muitos preferem, algo precisa ser feito! Em 1999, Tom Hanks estrelava em um filme intitulado: À espera de um milagre. Não obstante, parece ser a realidade de muitas empresas (principalmente pequenas e médias). A culpa é sempre a mesma: o mercado. Será?

Pensar fora da caixa, além de provocar desconforto, ocupa “muito” tempo e agenda do empreendedor. Nossa cultura (brasileira) é reativa e não proativa. No que tange a propriedade dos nossos negócios e empreendimentos somos orgulhosos. Acreditamos até o fim; que algo mágico possa acontecer e mudar o cenário atual, fazendo com que a empresa não quebre ou permaneça em um estágio “zumbi”. Mesmo que isso signifique colocar o patrimônio pessoal em risco ou contratar advogados das mais diversas áreas. Quebrar, para quem empreende no Brasil, virou algo corriqueiro - vide casos recentes noticiados na mídia. Os motivos são vários, mas este artigo é mais voltado à gestão interna das empresas, e não, fatores externos (governamentais, leis, impostos, etc.).

Contudo, no âmbito da gestão empresarial, muitas coisas podem ser feitas, como exemplo: adotar boas práticas de governança, gestão de riscos, controle do negócio (indicadores), otimizar, enxugar, desinvestir, renegociar, repensar o modelo de negócios, buscar novos mercados ou investidores, unir-se a um concorrente (joint venture), plano estratégico direto ao ponto e sem firulas e por aí afora. É comum o cenário de reuniões nas empresas em que todos se olham, nada é colocado em prática e todos ficam “à espera de um milagre”. Não se assuste, é mais normal do que parece. Mas algo precisa ser feito! Sair da zona de conforto já é um primeiro passo, assim como encarar a Gestão como algo sério e não meramente burocrático. Tente ser o protagonista do seu próprio filme – à espera de um resultado - e se questione a todo o momento. Sucesso nessa jornada!

Administrador de Empresas e consultor