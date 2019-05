8

2019-05-22 03:00:00

Angélica Sperinde

Sabe aquela situação em que os pais focam a sua atenção nos filhos problemáticos e relaxam com os filhos que não o preocupam? Históricos mostram que o mesmo ocorre nas administrações públicas, empresariais, institucionais e comerciais.

No comércio, por exemplo, muitas ofertas e campanhas promocionais primam pelo acerto de contas com os inadimplentes; enquanto mantêm o atendimento padrão, e até desatencioso, aos clientes que religiosamente honram seus compromissos e mantêm a perenidade ou sucesso dos negócios e das empresas. O mesmo ocorre com instituições que buscam novos associados e esquecem os existentes; ou ainda, os gestores que subestimam um colaborador fiel, com a ideia de que "santos de casa, não fazem milagres".

Práticas de gestão, foco familiar, estratégias de marketing, comunicação e comercial, mudam com o tempo. Mas o ser humano continua o mesmo:

Prima por respeito e valorização. Atenção a essas premissas, fortalecem as relações, promovem resultados positivos nos relacionamentos e tornam os negócios sustentáveis. Isso deve ser considerado, também, por gestores ou representantes públicos que defendem isenções exacerbadas de impostos ou em serviços, a exemplo das passagens de ônibus; onerando de forma absurda, àqueles que se desdobram para pagar essa conta, que no seu cotidiano preservam o patrimônio público e praticam a atitudes para um melhor ambiente social. A atenção seletiva pode desmotivar, distanciar e incentivar distorções de processos e resultados. Atenção à atenção!

Jornalista