A educação 4.0 a nosso favor

Felipe Homem

O termo educação 4.0 surgiu com a quarta revolução industrial e faz referência à invasão da tecnologia ao mundo acadêmico. Vivemos em uma era onde máquinas - internet, computadores e robôs - executam papeis determinantes dentro das grandes empresas. Não podemos mais ignorar que essa tecnologia faz grande parte de nossas vidas profissionais e pessoais.

Sendo assim, está mais do que na hora de trazermos a educação 4.0 para dentro das salas de aula, especialmente no ensino técnico e superior. Vamos pensar assim: se ao entrarem no mercado de trabalho alunos vão se deparar com a tecnologia no seu dia a dia, eles já devem estar preparados para usá-la como aliada de sua produtividade, certo? Pois nosso desafio hoje é usar a tecnologia a nosso favor, tanto no preparo do profissional, como na busca por bons resultados acadêmicos.

Acredito que a principal chave para essa mudança seja unir habilidades digitais com empreendedorismo. Assim, já estamos dando um passo à frente na busca por um ensino mais dinâmico e interativo e menos tradicional, que gere interesse do aluno e mais resultados às instituições de ensino.

A sala de aula do futuro não é mais vertical, ela é horizontal. Lá existe uma troca de habilidades e cooperativismo mais fortes que a velha hierarquia convencional. Assim, reforçamos os perfis técnicos mais procurados em grandes empresas e caminhamos em direção ao sucesso, sempre com qualidade, compromisso e velocidade.

Diretor da Escola Profissional Fundatec