O novo chanceler brasileiro

José Maria Rodrigues de Vilhena

Agora é a hora de observar a formação da equipe de ministros do presidente Jair Bolsonaro. Dentre os nomes, que, aos poucos, vão aparecendo na mídia, confesso, há alguns que prefiro esperar para poder avaliar, outros são pessoas admiráveis e existe até mesmo indicações que manifestei-me contra. Nada pessoal, mas votei e trabalhei na candidatura do capitão e dou-me tal direito, sempre buscando a verdade através do amor. Este introito, faço-o para mostrar minha opinião sobre um ministro cujo trabalho desconhecia, trata-se do nosso futuro chanceler. Ernesto Araújo, quedei fortemente impressionado pela sua clarividência e proposta de trabalho.

O diplomata Ernesto Araújo mostrou conhecer o momento da realidade histórica pela qual navega atualmente a civilização humana, apontou o poder globalista como grande mentor do futuro - seja ele qual for - da humanidade e, deixou claro, que estes interesses trabalham pela implantação do socialismo real, cujo modelo será o comunismo chinês.

Quando chegar ao final o projeto, virá uma lei severa para submeter os povos. E todo poder emanará de um único governo mundial, burocraticamente articulado na ONU.

Enxerga, cristalinamente neste contexto, a revolução cultural levada a cabo pelos ditos partidos de esquerda no Brasil, cujo objetivo é destruir instituições e desmontar a Nação criada sob à égide dos valores judaico-cristãos. Intenção explicita e implícita nas ações deletérias destas organizações. A proposta do homem que representará o Brasil no concerto das nações é lutar com amor e coragem para defender interesses nacionais. Brasil soberano. Que grande e feliz surpresa, ver alguém com este conhecimento, inteligência e coragem alcançar tão importante posto.

Habemos chanceler!

Engenheiro e consultor