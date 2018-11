O que o conhecimento e afeto nos dizem

Ana Cecília Romeu

A capacidade de desenvolver senso crítico é essencial para quem vive no Brasil. Um país imenso com tantos fatos, separar o que é verdade das meias verdades ou de nenhuma é essencial para tomada de decisões pessoais e as inseridas em âmbito coletivo de forma mais justa. O hábito da leitura permite ampliar o discernimento dos subtextos e das variadas interpretações de uma mensagem. O livro proporciona conhecimento, ou seja, o fruto do que se consegue construir com as informações; mas também viabiliza a imaginação, construir reflexões, libertar e organizar pensamentos.

Para além dos livros, a criança que cresce em um lar onde é inserida na família como elemento importante, integrante essencial do time, um grupo em que se joga unido onde se sente inserido - e não apenas um reserva que não vai nem entrar em campo -, vai entender com mais clareza o que é inclusão social, pois é incluído. De ouvir, porque é ouvido. De participar, porque participa. De discernir, porque lhe são fornecidos os meios e os afetos para que se sinta à vontade e com vontade para fazê-lo. De ser justo, pois lhe é feito justiça. Compreenderá a importância de fazer escolhas, e ter opinião própria, pois essas lhes são solicitadas e consideradas.

Neste momento, o senso crítico se desenvolve de forma efetiva, pois é criado ambiente propício à formação de um futuro cidadão que contribuirá, saberá ouvir e ter independência nas suas opções. Que terá uma visão mais ampla a ponto de ter uma perspectiva (ver entre as coisas), de maneira natural e espontânea.

O senso crítico é o que nos permitirá pisar em solo firme antes de dar o primeiro passo. Liberdade e independência de pensamento, algo para ser feliz e transmitir.

Publicitária e escritora