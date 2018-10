Francisco Cavalcanti de Almeida

No mês em que o processo democrático fervilha no País, médicos-veterinários e zootecnistas comemoram 50 anos de criação do Sistema dos Conselhos Federal e Regional, que fiscaliza e regulamenta suas profissões. Há cinco décadas, não se imaginava que as duas profissões ganhariam o protagonismo atual e seriam tão decisivas para a economia brasileira.

Hoje, a Medicina Veterinária e a Zootecnia fortalecem o agronegócio, mercado que já é responsável por parte do PIB brasileiro. São profissionais presentes em toda a cadeia de produção animal do país e atestam a qualidade do que é consumido pela sociedade. Também são profissionais imprescindíveis para o crescimento da indústria pet. Segundo a Euromonitor Internacional, o Brasil é o terceiro maior do mundo em faturamento no setor. Tem apenas 50 anos que a Lei 5.517 passou a competência de fiscalizar o exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia para as próprias categorias. A mensagem para os profissionais é de orgulho, reconhecimento e valorização. Às vésperas do pleito eleitoral e com a maturidade de meio século de caminhada, essa é uma data que nos pede reflexão. Cabe-nos analisar os candidatos que usam a causa animal para ganhar votos, mas que no dia a dia da nossa lida não se fazem presentes.

Temos a oportunidade de renovar a política brasileira e eleger quem reconheça a importância dos serviços veterinários e zootécnicos para a sociedade e a estabilidade econômica do País. Transparência e inovação marcam o jubileu de ouro do Sistema CFMV/CRMvs. Que os nossos próximos 50 anos, como profissionais e nação, sejam de gestão eficiente e responsável, fortalecimento do processo democrático, transparência pública, controle social e inovação científica e tecnológica.

Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária