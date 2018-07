Carga tributária nos Estados Unidos

Ricardo Bergamini

Minhas homenagens aos Estados Unidos, país mais socialista na política tributária existente no planeta. A composição da carga tributária dos Estados Unidos tem como base 82,57% de sua arrecadação incidindo sobre renda, lucro, ganho de capital, folha salarial e propriedade (classes privilegiadas da nação norte-americana) e apenas 17,43% incidindo sobre bens e serviços (arroz, feijão, remédios, transportes e educação).

Com uma carga tributária total de apenas 26,4% do PIB em 2016. Sem dúvida o país mais socialista do mundo.

A composição da carga tributária média dos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem como base 66,76% de sua arrecadação incidindo sobre renda, lucro, ganho de capital, folha salarial e propriedade (classes privilegiadas das nações analisadas) e apenas 33,24% incidindo sobre bens e serviços (arroz, feijão, remédios, transportes e educação). Com uma carga tributária média de 35,2% do PIB.

A composição da carga tributária do Brasil tem como base 48,91% de sua arrecadação incidindo sobre renda, lucro, ganho de capital, folha salarial e propriedade (classes privilegiadas da nação brasileira) e 51,09% incidindo sobre bens e serviços (arroz, feijão, remédios transportes e educação). Com uma carga tributária total de 32,1% do PIB em 2016.

Analista financeiro