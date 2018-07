Imoral é vilipendiar o que é público

Luiz Fernando Mainardi

Neste mesmo espaço, o líder do governo Sartori sustentou uma iniciativa sua que proíbe ex-governadores de advogar contra o Estado. O projeto de lei do deputado Gabriel de Souza (MDB) se originou do fato de o ex-governador Tarso Genro (PT) ter sido um dos advogados que assinaram ação que propugna o impedimento ao atual governo estadual de vender por preço vil ações do Banrisul. Para o deputado situacionista, a atitude do ex-governador, embora possa ser legal, é imoral, já que recebe uma pensão do próprio Estado.

A iniciativa do deputado Gabriel Souza, que é um líder esforçado de um governo deteriorado, pretende, muito mais do que regular o que pode ou não pode fazer um profissional que tenha ocupado a cadeira de governador, desviar o debate público daquilo que realmente interessa, que é a forma irresponsável e, aí sim, imoral com que o seu governo trata os ativos do Estado gaúcho.

Não por outro motivo, inclusive, o próprio Ministério Público Federal pediu à Polícia Federal investigação sobre a negociação das ações do Banrisul por haver "indícios de práticas de crime contra o mercado financeiro".

A questão que realmente interessa é o inverso do que propõe o deputado governista. Alguém (como o ex-governador Tarso Genro) que advoga para impedir a venda de um ativo público estratégico, como o Banrisul, está defendendo o Estado. Quem advoga contra o Estado, neste caso, é o governador, que aceita vendê-lo a "preço de banana", como diz a sabedoria popular.

Em verdade, o que é imoral, embora possa ser legal, é vilipendiar o que é público, principalmente quando esse ativo importa não apenas às políticas de governo, mas a toda população gaúcha que tem relação direta com o banco.

Defender o Banrisul público e forte, como faz o ex-governador Tarso Genro em sua esfera de atuação profissional, não apenas é moral como é necessário para defender o nosso Estado da ganância privatista do atual governo.

Deputado estadual (PT)