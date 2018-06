Privatizar a CEEE é lego de contradições

Eduardo Mezzomo

Difícil explicar e mais ainda acreditar que para ligarmos a lâmpada de nossa casa dependemos do governo chinês, ou do povo chinês, se achar melhor assim. Pasmosa, mas verdadeira a notícia. A China possui a segunda empresa em faturamento do mundo, a primeira é a Walmart. Essa empresa chinesa chama-se State Grid e vem investindo firme no setor elétrico brasileiro. Só para ter uma ideia, ela já atende, na China, a 1 bilhão de consumidores e é proprietária de 94,8% do capital da CPFL, que por sua vez, adquiriu há pouco tempo a RGE e AES Sul Energia. Ou seja, das três empresas fornecedoras de energia elétrica no Rio Grande do Sul só restou a companhia elétrica CEEE, que ainda não é deles. Se já não fosse espantoso o governo chinês comandar 2/3 da energia elétrica gaúcha, mais espanto causa saber que em breve, pelo que mostra as circunstâncias, será proprietário de 100%.

Ocorre que o governo do estado do Rio Grande do Sul, submerso num déficit orçamentário incontrolável, está viabilizando desfazer-se totalmente do controle da CEEE. Por outro lado, na contramão das grandes empresas privadas brasileiras, que também estão se desfazendo de suas participações do setor elétrico, está a State Grid, com um plano voraz de investimentos.

A CEEE foi criada em 1961, pelo então governador Leonel Brizola, numa polêmica estatização, ao tornar de utilidade pública a empresa Companhia Elétrica Rio-grandense, na época filial da Bond and Share, de capital norte-americano. Isso marcou o início de um processo de nacionalização do setor de energia elétrica brasileiro com a criação pelo governo federal da Eletrobras, consagrando a adoção da solução estatizante para o setor.

A história monta um lego de paradoxos e contradições deixando atônitos privatistas e estatizantes quando se deparam com um roteiro completo de retirada da mão privada dos capitalistas americanos e colocação na mão dos comunistas chineses. E agora?

Economista