Gramado vai receber parque aquático de R$ 247 milhões em 2023

Um grande projeto em Gramado recebeu aprovação para início das obras. O Parque Aquático Gramado esteve por seis anos tramitando na prefeitura e, com a aprovação, as obras devem iniciar na metade deste ano e a inauguração está prevista para o Natal de 2023.

O empreendimento terá valor na casa dos R$ 247 milhões. Também aquecerá a economia de Gramado e região com a geração de 200 empregos diretos e aproximadamente 1.000 vagas indiretas. Serão 32 mil metros quadrados de área e um pé direito de 22 metros.

Esta é a primeira etapa do projeto que prevê ainda, no futuro, a instalação de um hotel com 150 apartamentos e outros parques que estão sendo desenhados e formarão um grande complexo turístico na entrada de Gramado. Com a aprovação, a fase agora é de buscas por investidores para o início das obras nos próximos meses. O Parque Aquático Gramado terá localização privilegiada, na ERS-115, a 500 metros do pórtico de entrada de Gramado.

"O projeto vai valorizar a conexão com a natureza e com os cursos de água termal existentes no local, preservando a vegetação existente. A infraestrutura contará com restaurante, espaços como lounge, além da parte aquática, com estruturas pensadas exclusivamente para o parque", destaca o arquiteto Diogo Pedrassani, responsável pelo projeto. "A intenção é tornar o empreendimento emblemático e grandioso, porém com simplicidade, por isso o projeto possui uma estética em concreto. A forma curvilínea da estrutura produzirá um senso de fluidez natural e desafiará a arquitetura tradicionalmente ortogonal, resultando em uma solução ampla e luminosa", conta o arquiteto Edenaur Goularte Júnior.

O local terá isolamento térmico e um sistema com polímero alemão, que faz com que poeiras e sujeiras do dia a dia sejam levadas pelo vento e pela chuva. É um sistema com três polímeros formando duas câmaras gigantes de ar e isolando termicamente o parque que será totalmente climatizado. O parque aquático será termal e o poço está pronto há seis anos, tendo 750 metros de profundidade e água a 38 graus de temperatura.

"Após a inauguração nossa expectativa é receber até 3 mil pessoas simultaneamente. Entre as atrações teremos piscinas de onda, tobogãs de até 20 metros, piscinas de permanência para crianças e adolescentes, bar molhado e rio lento subterrâneo com estalactites e estalagmites ao estilo dos rios subterrâneos de Cancún", destaca o empresário Telmo de Freitas Gomes, que está liderando o projeto.