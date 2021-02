IPOs levantam R$ 3,5 bilhões nesta semana

Numa maré sem precedentes na bolsa brasileira, três companhias levantaram R$ 3,5 bilhões com ofertas de ações (IPO) somente nesta semana. Essas empresas entraram no grupo das companhias que tiraram proveito de um momento único no mercado, frente a um cenário de juro bastante baixo e busca de remuneração. Em fevereiro, somente em IPOs foram levantados R$ 8,7 bilhões em ofertas primárias e secundárias.

A Westwing, de decoração, precificou na terça-feira (9) sua oferta primária e secundária, captando R$ 1,162 bilhão. Já a Cruzeiro do Sul, de educação, saiu com R$ 1,231 bilhão, após precificar também na terça-feira sua oferta de ações primárias e secundárias.

Nesta semana, a empresa de tecnologia Bemobi captou R$ 1,26 bilhões com a oferta de ações primárias e secundárias. A estreia na B3 foi nesta quarta-feira (10).

Nesta semana, a subsidiária da CSN, a CSN Mineração deve levar oferta à B3. Além disso, a empresa imobiliária Nova Harmonia entrou com pedido de registro de IPO.