União libera cerca de R$ 26 milhões para obra em barragem de Rosário do Sul

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) repassou quase R$ 26 milhões para a construção da barragem do Arroio Jaguari, que vai atender o município de Rosário do Sul e região. As cidades são afetadas sistematicamente pela estiagem e o empreendimento vai possibilitar o abastecimento urbano para, pelo menos, 41 mil pessoas, além de garantir a irrigação em propriedades rurais locais. A obra está sob responsabilidade do governo do estado do Rio Grande do Sul.

A obra para a construção da barragem, que foi iniciada em 2008, encontra-se com 57% de execução física. A ideia é que, com a realização de contenções que fazem parte da obra da barragem, as águas, no período das cheias, sejam preservadas e mantidas na região para que as famílias locais sejam abastecidas. "Além disso, o volume remanescente será usado como vetor de desenvolvimento, por meio do suprimento de água para um extenso perímetro de irrigação. Esta utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela falta de água", aponta o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. "Isso possibilitará que os produtores rurais permaneçam no campo e tenham novos horizontes para a colheita", destaca.

O projeto está situado na região do Suspiro, que compreende os municípios de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. A bacia de contribuição tem uma superfície aproximada de 532 quilômetros quadrados para abastecer essas cidades. No total, incluindo os recursos desta segunda-feira, já foram repassados pelo governo federal mais de R$ 98 milhões.