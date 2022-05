Deputado de oposição apresenta proposta para cortar dois zeros do peso argentino

O deputado de oposição Gerardo Milman apresentou um projeto de lei na Argentina para retirar dois zeros do peso local, medida que seria tomada em virtude da inflação no país. De acordo com a proposta, o Banco Central da República Argentina (BCRA) passaria a emitir moedas que teriam paridade com 100 pesos atuais.

Segundo o projeto, as atuais cédulas em circulação seguiriam tendo validade, mas a centésima parte do peso passaria a ter denominação de "centavo". Assim, as notas teriam validade até que o BCRA determinasse.

Em seu Twitter, o deputado escreveu que com as atuais notas em circulação, "se pode comprar menos coisas todos os dias. Por isso apresentei um projeto de lei para retirar dois zeros do peso argentino".

El gobierno decidió cambiar las imágenes de nuestra moneda sin avanzar en la emisión de billetes de mayor denominación. La realidad es que con esos billetes cada día se pueden comprar menos cosas. Por eso presenté un proyecto de Ley para quitarle dos ceros al peso argentino. pic.twitter.com/w2PBFA243e — Gerardo Milman (@gmilman) May 28, 2022

Atualmente, o maior bilhete em vigor no país tem valor de mil pesos, algo que é criticado por Milman. Na última semana, o governo do presidente Alberto Fernández anunciou uma série de novas notas que entrarão em circulação, mas não alterou os valores monetários em vigor. "O governo decidiu mudar as imagens da nossa moeda sem avançar na emissão de cédulas de maior valor", afirmou Milman.

A inflação ao consumidor na Argentina saltou 58% em abril na comparação com igual mês de 2021. O resultado representa uma aceleração em relação ao avanço anual de 55,1% registrado em março. O atual peso argentino está em vigor desde 1991, quando foi aplicado em substituição ao austral.