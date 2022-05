Zelensky recebe primeira-ministra da Finlândia em Kiev

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, reuniu-se nesta quinta-feira (26) com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. "A assistência militar da Finlândia é muito valiosa para nós", disse o ucraniano em uma publicação no Instagram. "As armas, a política de sanções e a unidade de nossos parceiros na questão da candidatura da Ucrânia à União Europeia são o que pode garantir força na defesa de nosso país."