Delegação de Finlândia e Suécia vai à Turquia nesta quarta-feira para discutir Otan

O ministro de Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, disse durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que seu país e a Suécia enviarão uma delegação para a Turquia para discutir o pedido de filiação das duas nações à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Haavisto, que falou durante painel do evento, afirmou que a delegação seguirá para Ancara, a capital turca, nesta quarta-feira (25).