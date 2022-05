UE aprova repasse de 7,3 bi de euros para refugiados ucranianos e ação climática

O Banco Europeu de Investimentos (EIB, na sigla em inglês), instrumento financeiro da União Europeia (UE), aprovou o repasse de 7,3 bilhões de euros divididos entre ajuda humanitária a refugiados ucranianos, ação climática, energia renovável, inovação corporativa e financiamento a empresas.

Do montante total, 4 bilhões de euros serão repassados para melhorar as condições de moradia, saúde e educação dos refugiados após a invasão da Rússia à Ucrânia. Já 1,9 bilhão de euros será investido em ações climáticas e 1,4 bilhão de euros no setor privado. "Lidar com o impacto humanitário da guerra na Ucrânia e implementar ações climáticas são prioridades fundamentais para a União Europeia e o EIB", disse o presidente do EIB, Werner Hoyer, em comunicado.