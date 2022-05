Suécia formaliza pedido de adesão à Otan

país anunciar que buscaria a adesão à aliança A Suécia assinou nesta terça-feira (17), um pedido formal para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um dia depois de o. Na vizinha Finlândia, o Parlamento endossou formalmente a decisão dos líderes finlandeses de também aderir à estrutura militar multilateral.

Os movimentos dos dois países nórdicos encerra décadas de neutralidade e responde à invasão russa da Ucrânia.

O presidente finlandês, Sauli Niinisto, chegou à Suécia para uma visita oficial de dois dias e disse: "nós tomamos a paz como garantida; em 24 de fevereiro a paz foi quebrada", em referência à data em que a Ucrânia foi invadida pela Rússia.

"Nossas maneiras antigas de lidar com as coisas não correspondem mais à nova situação", disse Niinisto aos legisladores suecos. "Nossas relações com a Rússia mudaram", completou.

Reunião com Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, e o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, para um encontro na Casa Branca na próxima quinta-feira (19).

Segundo comunicado, os líderes discutirão o processo de adesão dos dois países nórdicos à Otan. Os suecos protocolaram pedido de entrada na aliança militar nesta terça e os finlandeses devem fazer o mesmo nos próximos dias. Fonte: Associated Press.