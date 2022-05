Reino Unido aplica sanções contra suposta namorada de Putin e outras 11 pessoas

há rumores de que Kabaeva - uma ex-ginasta rítmica olímpica - é namorada de Putin O Reino Unido aplicou sanções contra Alina Kabaeva e mais 11 pessoas, sob alegação de que elas mantêm relacionamento próximo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo disse o governo britânico em comunicado,, e autoridades dos EUA acreditam que ela é mãe de ao menos três de seus filhos - algo que o Kremlin nega.

Outros alvos das sanções divulgadas nestas sexta-feira (13) incluem a avó de Kabaeva, Anna Zatseplina, a ex-esposa de Putin Lyudmila Ocheretnaya e três familiares do presidente russo. Para além do círculo familiar de Putin, nomes do setor empresarial como Mikhail Klishin, um executivo do Banco Rossyia, e Yuri Shamalov, presidente da Gazfond - o fundo de pensão da estatal Gazprom - também foram alvos.

"Estamos expondo e mirando a rede obscura que sustenta o estilo de vida luxuoso de Putin e apertando o vício em seu círculo íntimo. Continuaremos com sanções a todos aqueles que ajudam e favorecem a agressão de Putin até que a Ucrânia prevaleça", declarou a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss.