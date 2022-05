Para conter Covid-19, China anuncia imposição de limites a viagens ao exterior

A China anunciou, nesta quinta-feira (12), a imposição de "restritos limites" a viagens de cidadãos do país para o exterior, à medida que autoridades intensificam os esforços no combate aos recentes surtos de Covid-19.

Em comunicado, a Administração Nacional de Imigração informou que ampliará as medidas para evitar que estrangeiros entrem com o vírus, embora não tenha detalhado como essas restrições ocorrerão na prática. "A política de entrada e saída restringe estritamente as atividades de saída não essenciais dos cidadãos chineses e aprova e emite documentos de entrada e saída rigorosamente", destaca a nota.

Anteriormente, cidadãos chineses já vinham sendo alertados a evitarem viagens não essenciais. O endurecimento das normas é mais um indicativo da insistência de Pequim com a política de tolerância zero à Covid-19, apesar de críticas da Organização Mundial da Saúde (OMS).