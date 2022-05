Zelensky: negociação continua para retirar militares de siderúrgica em Mariupol

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em discurso no fim da noite na sexta-feira que o trabalho continua para encontrar uma solução diplomática para salvar militares na siderúrgica Azovstal de Mariupol, de onde um terceiro grupo de civis está sendo retirado. Na sexta-feira, autoridades ucranianas e russas disseram que um total de 50 civis, incluindo crianças, foram evacuados da usina durante o dia. As Nações Unidas disseram anteriormente que quase 500 civis haviam sido retirados em operações anteriores com sua assistência.