Finlândia cancela acordo com Rússia para construção de usina nuclear

A empresa finlandesa de energia Fennovoima informou nesta segunda-feira (2), que decidiu rescindir, com efeito imediato, um contrato com a estatal russa Rosatom que previa a entrega de uma usina nuclear, em parte por causa da guerra na Ucrânia, "que agravou os riscos para o projeto". A companhia também citou "atrasos significativos e incapacidade de entregar o projeto" para encerrar o acordo para construir a usina de Hanhikivi, no norte da Finlândia.