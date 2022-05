Líder democrata, Pelosi faz visita surpresa à Ucrânia

A presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, reuniu-se com o líder da Ucrânia, Volodimir Zelenski, durante uma visita surpresa a Kiev neste domingo (1º). Trata-se da mais alta autoridade política norte-americana a viajar para a Ucrânia desde o início da guerra contra a Rússia.

"Agradeço aos EUA por ajudarem a proteger a soberania e a integridade territorial do nosso Estado", escreveu Zelensky no Twitter, numa mensagem junto com um vídeo que mostra ele, cercado de guardas armados, recebendo Pelosi e a delegação do Congresso dos EUA na entrada da presidência em Kiev.

A presidente da Câmara dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, recebeu a medalha da ordem da princesa Olga do líder ucraniano, Volodimir Zelensky, após reunião. Em nota, a delegação norte-americana, que depois embarcou para o sudeste da Polônia e para Varsóvia, afirmou ter realizado a visita "para enviar uma mensagem inequívoca e retumbante ao mundo: os EUA estão com a Ucrânia". "Um apoio adicional norte-americano está a caminho", destacaram os legisladores, dizendo que "vão converter a demanda de financiamento do presidente (Joe) Biden em um pacote legislativo".

Pelosi, por sua vez, condenou a "invasão diabólica" liderada pelo líder russo, Vladimir Putin. Em uma dramática escalada dos esforços dos EUA contra a Rússia, o democrata pediu na última quinta-feira US$ 33 bilhões (cerca de R$ 166,6 bilhões) ao Congresso em ajuda à Ucrânia, além de novas ferramentais legais que permitam endurecer sanções e esvaziar bens de oligarcas russos.

A ampla solicitação de financiamento inclui mais de US$ 20 bilhões (R$ 100,7 bilhões) para armas, munições e outros tipos de assistência militar e US$ 8,5 bilhões (R$ 42,8 bilhões) em ajuda econômica direta ao governo em Kiev, além de US$ 3 bilhões (R$ 15,1 bilhões) para auxílio humanitário e alimentar.

A Rússia, que já havia alertados os EUA a "não continuarem testando a paciência" de Moscou, numa referência à visita a Kiev dos secretários de Estado, Antony Blinken, e de Defesa, Lloyd Austin, afirmou sábado, por meio de seu chanceler, Serguei Lavrov, que, se Washington e outros aliados da Otan estão realmente interessados em resolver o conflito, devem parar de enviar armas para a Ucrânia.

Durante a passagem pela Ucrânia, Blinken e Austin anunciaram o retorno progressivo da presença diplomática norte-americana ao país e uma ajuda adicional, direta e indireta, de mais de US$ 700 milhões.