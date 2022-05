Scholz ignora críticas de que Alemanha não está ajudando Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, ignorou as críticas de que seu governo não está fazendo o suficiente para ajudar a Ucrânia a se defender contra a invasão russa. Scholz foi acusado, no país e no exterior, de ser hesitante e lento em ajudar a Ucrânia. Em entrevista publicada neste domingo (1º)pelo jornal Bild, o líder social-democrata defendeu a abordagem de seu governo. "Tomo minhas decisões rapidamente e em coordenação com nossos parceiros", disse.

Quando a Rússia começou a invasão da Ucrânia, a Alemanha declinou de sua política de não enviar armas para países em guerra. Desde então, o país passou a fornecer armas antitanque, mísseis terra-ar e outros equipamentos militares para a Ucrânia. Apesar disso, Scholz enfrenta uma pressão crescente para enviar outras armas pesadas para o país, incluindo tanques e outros veículos blindados.

Scholz, que substituiu Angela Merkel como chanceler no final do ano passado, disse que não se incomoda com as alegações da oposição de que ele é muito hesitante e tímido. "É parte de uma democracia que você seja fortemente desafiado pela oposição", disse.