ONU confirma parceria com Cruz Vermelha para operação em Mariupol

A Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou que uma operação para evacuar pessoas de uma usina siderúrgica bombardeada em Mariupol, na Ucrânia, está em andamento. Em entrevista à Associated Press, o porta-voz da entidade, Saviano Abreu, disse que o esforço para tirar as pessoas do local está sendo feito em colaboração com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e em coordenação com funcionários ucranianos e russos.