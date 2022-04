Governo dos EUA discute com europeus corte no fornecimento de gás russo

corte no fornecimento de gás da Rússia à Polônia e Bulgária. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o governo dos Estados Unidos está em conversas com parceiros europeus sobre o

Segundo ela, a iniciativa da Rússia - onde a estatal de energia Gazprom cortou o fornecimento para os dois países por falta de pagamento em rublos - torna a produção energética do país uma arma, e uma medida neste sentido já era esperada pela Casa Branca. Psaki ainda destacou que os EUA já trabalham por meses com seus parceiros europeus para diversificar as fontes energéticas do Velho Continente.

PIB dos EUA

À espera da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano do primeiro trimestre amanhã - que deve ter sido mais fraco que o do quarto trimestre de 2021 - a secretária disse ser provável que a economia tenha desacelerado neste período, mas ressaltou outros "dados fortes" como a geração de empregos e a atual taxa de desemprego. Psaki não comentou sobre a possibilidade dos EUA entrarem em recessão no futuro próximo.