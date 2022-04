Rússia afirma ter tomado controle de região no sul da Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira (26) que completou a conquista da região de Kherson, no sul da Ucrânia. A capital regional, homônima, havia sido a primeira cidade de porte a ser conquistada no país, no começo da invasão.

Se confirmado, isso e o virtual controle sobre Mariupol permitirão a reorganização de forças de Moscou na região, seja para atacar a norte e ajudar no esforço para tentar anular as tropas de Kiev que lutam nas fronteiras do Donbass (leste russófono do país), seja para tentar estender depois o controle sobre o resto da costa do mar Negro.

Falando a países dispostos a aumentar a ajuda militar a Kiev contra a Rússia, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, adotou um tom bem menos triunfalista em favor de Kiev do que o de outras autoridades. "O tempo corre contra a Ucrânia", afirmou, referindo-se à ofensiva no leste e no sul do país, que visam controlar essas áreas e destruir o coração das forças ucranianas junto ao Donbass. Milley então pediu que todos se esforçassem em armar mais Kiev para tentar evitar essas perdas.