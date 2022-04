Observadores europeus e TPI falam em 'padrões claros' de crimes de guerra russos

Observadores internacionais e o Tribunal Penal Internacional (TPI) disseram nesta quarta-feira (13) ter verificado padrões claros de possíveis crimes de guerra e outras violações cometidas pela Rússia na Guerra da Ucrânia.

A Organização para Segurança e Cooperação na Europa, que criou uma missão especial com 45 dos 57 países-membros para monitorar o assunto, disse em relatório que encontrou evidências de crimes de guerra e contra a humanidade. O documento classifica o ataque a uma maternidade de Mariupol, em 9 de março, e a um teatro da mesma cidade que servia de abrigo para deslocados internos, uma semana depois, como crimes de guerra evidentes, ainda que Moscou negue atacar civis.

A missão internacional também disse ter encontrado violações por parte de Kiev em relação aos prisioneiros de guerra, mas acrescentou que são crimes "muito menores, em natureza e em escala" quando comparados aos russos.

Já o procurador-geral do TPI, Karim Khan, disse ter motivos razoáveis para acreditar que crimes dentro da jurisdição do tribunal - ou seja, de guerra, de agressão, de genocídio ou contra a humanidade - estão sendo cometidos. Ele esteve nesta quarta-feira em Bucha, cidade perto de Kiev onde centenas de corpos foram encontrados nas ruas após o recuo russo, e se encontrou com a procuradora-geral ucraniana, Irina Venediktova.

Em março, o TPI abriu uma investigação sobre o que ocorre no conflito após pedido conjunto de 41 países. Rússia e Ucrânia não são signatárias do Estatuto de Roma, o documento que fundou o tribunal, o que complica os possíveis desdobramentos da investigação. Mas o país de Volodimir Zelensky aceitou que o TPI atue ali.