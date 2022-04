Na ONU, Rússia diz que forças armadas deixaram Bucha 'em ato de boa fé' e nega crimes

O representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, negou as acusações de crimes de guerra, feitas por embaixadores de outros países durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira (5). Com ataques à Bucha, na Ucrânia, como tema central do debate, Nebenzya disse que seu país retirou as forças armadas "em um ato de boa fé" e alegou que as outras nações estavam se precipitando em chegar a conclusões.