Ataques no sul da Ucrânia deixam 8 mortos, diz Kiev

Oito pessoas morreram e 34 ficaram feridas em bombardeios russos em duas cidades do sul da Ucrânia no domingo (3), afirmou, nesta segunda-feira (4), a Procuradoria ucraniana.

Sete das vítimas morreram em Otchakiv, em um ataque que deixou também 20 feridos. Em Mikolaiv, outra pessoa morreu, em outro ataque que feriu ainda 14 pessoas, inclusive crianças, diz o governo ucraniano.

As duas cidades ficam no sul da Ucrânia, às margens do mar Negro, e os ataques de domingo fazem parte da atual estratégia russa de concentrar esforços na região. A ideia é isolar a Ucrânia do mar e estabelecer um corredor entre as províncias separatistas de Luhansk e Donetsk e a região separatista da Transnístria, na Moldávia, que abriga tropas russas.

Nas últimas semanas, Mikolaiv, que tinha 475 mil habitantes antes da guerra, passou a ser fortemente atacada pelas forças russas. A cidade fica próxima ao importante porto de Odessa, que também foi alvo de mísseis no último fim de semana.