Rússia reposiciona tropas e prioriza a região de Donbass, no leste ucraniano

Porta-voz do Pentágono, John Kirby afirmou nesta quinta-feira (31), que a Rússia tem reposicionado tropas na Ucrânia. Segundo ele, porém, esse movimento envolve um "pequeno número" do total de militares no país. O porta-voz disse, durante entrevista coletiva, que Moscou dá agora maior prioridade à região de Donbass, que poderia ser o destino das tropas.