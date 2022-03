Para FMI, suspensão da Rússia é algo muito difícil de acontecer

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta terça-feira (29) que o Fundo "não tem problemas com a Rússia" e que seu comitê só poderia suspender o país se os países-membros do órgão não reconhecessem mais o governo russo. "Isso é algo muito difícil de acontecer", comentou Georgieva, em resposta a uma pergunta sobre consequências para a Rússia pela invasão da Ucrânia.