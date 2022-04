Valor do metro quadrado em Portugal bate recorde

O valor médio do metro quadrado em Portugal continua a subir, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), órgão de dados local. Em fevereiro, atingiu o recorde de 1.314 euros (cerca de R$ 6.850,00). Segundo o levantamento feito com dados de pedidos de crédito habitacional, a alta é de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apartamentos seguem mais caros, com média de 1.462 euros por m2. As casas também estão com valores mais elevados, registrando média de 1.047 euros por m2.

A região com aumento mais expressivo em relação a 2021 é a de Algarve (19%). Já no Alentejo a subida foi menor, abaixo de 8%.

O número de pedidos de crédito habitacional nos bancos também cresceu no período, 24% a mais do que fevereiro do ano passado. De acordo com o INE, foram quase 29 mil avaliações, e a evolução deve ter sido influenciada pelas medidas de contenção da pandemia, implementadas no início de 2021 no país.

Em 2021, a quantidade de estrangeiros residentes em Portugal de modo regular subiu pelo sexto ano consecutivo, atingindo o recorde de 771 mil. Foi quase o dobro dos que oficialmente moravam no país em 2015, quando os fluxos migratórios começaram a se recuperar após a crise econômica. Os brasileiros seguem como a maior comunidade estrangeira.