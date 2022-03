Tornados no sul dos Estados Unidos provocam morte e destruição

Um tornado atingiu Nova Orleans nessa terça-feira (22) à noite, após tempestade que causou múltiplos tornados em outras regiões e deixou uma pessoa morta, vários feridos e danos generalizados, disseram as autoridades.

Uma mulher, de 73 anos, morreu em Sherwood Shores, a cerca de 95 quilômetros a norte de Dallas, no estado do Texas, informou o Gabinete de Gestão de Emergência do condado de Grayson.

O tornado teria começado em um subúrbio de Nova Orleans, no estado de Luisiana, no sul dos Estados Unidos (EUA), deslocando-se depois para leste, pelo Rio Mississippi.

Nos estados de Luisiana e do Mississípi, vários abrigos foram abertos para acolher os mais necessitados e numerosas escolas fecharam mais cedo ou cancelaram atividades extracurriculares.

No Texas (sul), o governador Greg Abbott declarou situação de desastre em 16 condados, depois de mais de uma dezena de pessoas ter ficado ferida durante tornados registrados na segunda-feira.

De acordo com as previsões meteorológicas, tornados intensos e ventos fortes, com velocidade superior a 120 quilômetros por hora, podem ocorrer em grande parte do Mississippi, sul e leste de Luisiana e oeste do Alabama.